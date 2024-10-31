«Милуоки» может обменять Янниса Адетокумбо в этом сезоне. Возможными вариантами называют «Майами» и «Бруклин»

В лиге ходят слухи о возможном обмене Янниса Адетокумбо.

По словам руководителей клубов НБА , в лиге растет ожидание того, что звезду «Милуоки » Янниса Адетокумбо могут обменять по ходу текущего сезона. Об этом пишет журналист CBS Sports Билл Рейтер.

«Команды кружат вокруг и надеются», — сказал анонимный руководитель команды Западной конференции.

Другой функционер признался, что «не удивится», если обмен Адетокумбо произойдет до крайнего срока обменов 8 февраля.

По словам третьего руководителя из Восточной конференции, предпочтительными вариантами обмена для Адетокумбо являются «Майами » и «Бруклин ».

«Бакс» начали сезон с трех поражений в четырех матчах. Адетокумбо набирает 28,8 очка и 11,8 подбора в среднем за встречу.