«Милуоки» может обменять Янниса Адетокумбо в этом сезоне. Возможными вариантами называют «Майами» и «Бруклин»
В лиге ходят слухи о возможном обмене Янниса Адетокумбо.
По словам руководителей клубов НБА, в лиге растет ожидание того, что звезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо могут обменять по ходу текущего сезона. Об этом пишет журналист CBS Sports Билл Рейтер.
«Команды кружат вокруг и надеются», — сказал анонимный руководитель команды Западной конференции.
Другой функционер признался, что «не удивится», если обмен Адетокумбо произойдет до крайнего срока обменов 8 февраля.
По словам третьего руководителя из Восточной конференции, предпочтительными вариантами обмена для Адетокумбо являются «Майами» и «Бруклин».
«Бакс» начали сезон с трех поражений в четырех матчах. Адетокумбо набирает 28,8 очка и 11,8 подбора в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
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