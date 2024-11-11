Деннис Шредер, Дориан Финни-Смит и Боян Богданович могут быть обменены до дедлайна
«Нетс» рассматривают возможность обмена Шредера, Финни-Смита и Богдановича.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Деннис Шредер, Дориан Финни-Смит и Боян Богданович – опытные ветераны с зарплатой менее 20 миллионов долларов и часто упоминаются другими командами как игроки, которых, как ожидается, обменяют в период с настоящего момента до дедлайна 6 февраля», – отметил Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости