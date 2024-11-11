Деннис Шредер, Дориан Финни-Смит и Боян Богданович могут быть обменены до дедлайна

«Нетс» рассматривают возможность обмена Шредера, Финни-Смита и Богдановича.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Деннис Шредер , Дориан Финни-Смит и Боян Богданович – опытные ветераны с зарплатой менее 20 миллионов долларов и часто упоминаются другими командами как игроки, которых, как ожидается, обменяют в период с настоящего момента до дедлайна 6 февраля», – отметил Стейн.