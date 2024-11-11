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Деннис Шредер, Дориан Финни-Смит и Боян Богданович могут быть обменены до дедлайна

«Нетс» рассматривают возможность обмена Шредера, Финни-Смита и Богдановича.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Деннис Шредер, Дориан Финни-Смит и Боян Богданович – опытные ветераны с зарплатой менее 20 миллионов долларов и часто упоминаются другими командами как игроки, которых, как ожидается, обменяют в период с настоящего момента до дедлайна 6 февраля», – отметил Стейн.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
возможные переходы
logoБруклин
logoНБА
logoБоян Богданович
logoДеннис Шредер
logoДориан Финни-Смит
Марк Стейн
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