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Гилберт Аренас: «На месте главного тренера «Денвера» я был бы обеспокоен»

Гилберт Аренас порассуждал о чемпионском окне «Наггетс».

«На месте главного тренера «Денвера» я был бы обеспокоен. Они не усилились в прошлом году и не смогли удержать ключевые элементы состава в этом. Добавили несколько компонентов. Но не думаю, что тренер считает их достаточно ценными. Подписали Уэстбрука, но кому он будет отдавать передачи? Где бросковые специалисты? Такой команде придется на них опираться.

Они, скорее всего, считают себя Топ-3 Запада, но насколько они будут конкурентоспособны по сравнению с рядом команд Востока? Если они встретятся с «Филадельфией» в финале, мы знаем, что у Йокича будет трипл-дабл. Но Эмбиид будет набирать 40 очков. И «Денвер» не победит, если у Эмбиида будут 40 очков. А еще добавился Пол Джордж. Есть Тайриз Макси.

Да, на месте тренера «Денвера» я бы беспокоился», – заключил бывший баскетболист в своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
logoДенвер
logoФиладельфия
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoРасселл Уэстбрук
logoМайкл Мэлоун
logoНикола Йокич
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