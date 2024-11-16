Йокич и Мэлоун пропустили матч по личным причинам, «Наггетс» уступили «Пеликанс»
«Денвер» стартовал в Кубке НБА с поражения от «Нового Орлеана» (94:101).
«Наггетс» провели встречу без звездного центрового Николы Йокича и главного тренера Майкла Мэлоуна.
Йокич пропустил матч по личным причинам. Мэлоун остался в Денвере, чтобы посмотреть, как его дочь Бриджит участвует в игре плей-офф по волейболу в старшей школе.
Помощник главного тренера «Денвера» Дэвид Адельман заменил Мэлоуна в этот вечер.
«Йокич не играл по личным причинам. Домашние дела. Когда он почувствует, что готов вернуться, он вернется», – прокомментировал отсутствие лидера Адельман.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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