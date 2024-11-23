Майкл Мэлоун о возвращении Йокича: «Многие в команде ожидали, что Супермен спасет положение. Делайте свою работу!»
Центровой Никола Йокич вернулся в состав «Денвера» после пропуска трех матчей. Выяснилось, что его отсутствие было связано с ожиданием рождения сына.
33 очка, 17 подборов и 10 передач в исполнении серба не спасли «Наггетс» от поражения.
«Показалось, многие ребята выдохнули, потому что Йокич вернулся. Они ожидали, что Супермен спасет положение. Делайте свою работу! Вы профессиональные спортсмены. Делайте свою работу.
В перерыве я поговорил с ребятами о том, что соперник много набирает из «краски» и после подборов в нападении. Но нельзя ждать большого перерыва, чтобы начинать защищаться и доигрывать владения до конца.
Матч никогда не сводится только к последним пяти минутам. В первой половины мы выдали очень плохой баскетбол.
Иногда на возвращение уходит столько энергии, что на победу просто не остается сил», – сказал главный тренер «Денвера».
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