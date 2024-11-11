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Майкл Мэлоун о 37+18+15 от Йокича: «Теперь он будет на 5-м месте в рейтинге претендентов на MVP»

Майкл Мэлоун посмеялся над составителями рейтинга претендентов на приз MVP .

«Денвер» в воскресенье одержал победу над «Далласом» – 122:120. В составе «Наггетс» Никола Йокич оформил 4-й подряд трипл-дабл – 37 очков (13 из 21 с игры), 18 подборов и 15 передач за 38 минут.

«Предположу, что теперь он будет на 5-м месте в рейтинге претендентов на MVP», – заявил главный тренер «Денвера» после матча.

В последнем выпуске гонки за MVP на сайте НБА Йокич был расположен на 3-м месте, уступая Энтони Дэвису и Джейсону Тейтуму.

По итогам четырех последних сезонов Йокич трижды становился самым ценным игроком НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoДенвер
logoНБА
logoМайкл Мэлоун
logoНикола Йокич
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