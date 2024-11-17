«Черт возьми, прямо сейчас». Ламело Болл понял, что «Хорнетс» отправляются в Кливленд

Ламело Болл во время интервью понял, что уже завтра матч в Кливленде.

«Нам нужно использовать эту победу, чтобы набраться уверенности и затем отправиться в Кливленд. Черт возьми, прямо сейчас. Мы вылетаем в Кливленд прямо сейчас. Надеюсь, что нам удастся завтра победить», – сказал разыгрывающий «Шарлотт» в интервью после домашней победы над «Милуоки».