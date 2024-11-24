Остин Ривз о поражении от «Денвера»: «Сегодня они разбили нас в пух и прах»
«Лейкерс» крупно уступили «Денверу» – 102:127.
«Прошлый год остался в прошлом. Но сегодня они разбили нас в пух и прах», – признался защитник Остин Ривз. На его счету 19 очков (самый высокий показатель в команде) и 6 передач при 7 из 13 с игры и 3 из 7 из-за дуги.
«Дело не в том, что нас преследовали призраки прошлого. Нам просто не хватило соревновательного духа», – прокомментировал поражение главный тренер Джей Джей Редик.
Команда из Лос-Анджелеса проиграла 13 из 14 последних матчей против «Наггетс». «Лейкерс» дважды уступали «Денверу» в серии плей-офф в последних двух сезонах.
Игроки основной ротации были заменены за 4:23 до конца матча, при разнице в счете в 26 очков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости