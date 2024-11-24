Остин Ривз о поражении от «Денвера»: «Сегодня они разбили нас в пух и прах»

«Лейкерс» крупно уступили «Денверу» – 102:127.

«Прошлый год остался в прошлом. Но сегодня они разбили нас в пух и прах», – признался защитник Остин Ривз . На его счету 19 очков (самый высокий показатель в команде) и 6 передач при 7 из 13 с игры и 3 из 7 из-за дуги.

«Дело не в том, что нас преследовали призраки прошлого. Нам просто не хватило соревновательного духа», – прокомментировал поражение главный тренер Джей Джей Редик .

Команда из Лос-Анджелеса проиграла 13 из 14 последних матчей против «Наггетс». «Лейкерс » дважды уступали «Денверу » в серии плей-офф в последних двух сезонах.

Игроки основной ротации были заменены за 4:23 до конца матча, при разнице в счете в 26 очков.