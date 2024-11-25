Фред Ванвлит оштрафован на 50 тысяч долларов за конфликт с судьями
НБА вынесла решение по Фреду Ванвлиту.
Защитник «Хьюстона» не сдержал эмоций в концовке проигранного матча с «Портлендом» после удаления, назвав судей «сучками».
Лига оштрафовала игрока на 50 тысяч долларов за «конфронтационное поведение и нецензурную лексику» в адрес судейского состава.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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