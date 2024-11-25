Фред Ванвлит оштрафован на 50 тысяч долларов за конфликт с судьями

НБА вынесла решение по Фреду Ванвлиту.

Защитник «Хьюстона » не сдержал эмоций в концовке проигранного матча с «Портлендом » после удаления, назвав судей «сучками».

Лига оштрафовала игрока на 50 тысяч долларов за «конфронтационное поведение и нецензурную лексику» в адрес судейского состава.