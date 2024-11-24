Диллон Брукс ввязался в конфликт с Шэйдоном Шарпом и Анферни Саймонсом
Диллон Брукс спровоцировал стычку в матче с «Портлендом».
Форвард «Хьюстона» забрал сложный подбор под кольцом оппонента в заключительной четверти матча в противостоянии с защитником Шэйдоном Шарпом и обозначил агрессию после падения. В последовавшей суматохе Брукс сцепился с защитником Анферни Саймонсом, в результате чего оба баскетболиста получили по техническому замечанию.
Матч закончился в пользу «Блэйзерс» со счетом 104:98.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости