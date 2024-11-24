Диллон Брукс ввязался в конфликт с Шэйдоном Шарпом и Анферни Саймонсом

Диллон Брукс спровоцировал стычку в матче с «Портлендом».

Форвард «Хьюстона » забрал сложный подбор под кольцом оппонента в заключительной четверти матча в противостоянии с защитником Шэйдоном Шарпом и обозначил агрессию после падения. В последовавшей суматохе Брукс сцепился с защитником Анферни Саймонсом , в результате чего оба баскетболиста получили по техническому замечанию.

Матч закончился в пользу «Блэйзерс» со счетом 104:98.