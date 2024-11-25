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Джейден Айви: «Вместо объема тренировок сосредоточился на конкретных элементах»

Джейден Айви рассказал о прогрессе «Детройта».

После 18 матчей у «Пистонс» 7 побед – половина от результата прошлого регулярного сезона. 22-летний защитник Джейден Айви набирает 18,1 очка, 4,6 подбора и 4,2 передачи, реализуя 36,6% трехочковых бросков. Айви был выбран 5-м на драфте-2022 и проводит 3-й сезон в лиге.

«Мы притираемся друг к другу всей командой. В составе были изменения, были обмены, но у коллектива есть вера друг в друга. С нашим ростом это доверие только растет.

С этим всегда все было в порядке, но внимание к деталям в переходе от второго к третьему сезону стало ключевым. Я работаю над определенными вещами каждый день, и это отражается на игре.

Я скорректировал свою летнюю подготовку. Вместо общего объема работы сосредоточился на конкретных элементах. Проводил меньше времени на паркете, но убедился, что нахожусь в идеальной физической форме. Отработал ключевые компоненты – завершение, броски, средние – и убедился, что каждое повторение было осмысленным и максимально правильным.

Присутствие ветеранов (Хардуэя, Харриса и Бизли), которые умеют растягивать пространство, просто изумительно. Они стабильно попадают свои броски и меняют ситуацию на площадке.

Я все время ищу возможность для того, чтобы использовать свою скорость, когда вижу свободные зоны. В то же время учусь замедлять игру и контролировать темп, когда это нужно. Стараюсь найти баланс между скоростью и контролем. Скорость – мое главное оружие, но я знаю, что умение замедлиться может ставить оборону противника в сложные ситуации», – заключил защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
logoДетройт
logoДжейден Айви
logoНБА
logoТим Хардуэй-младший
logoМалик Бизли
logoТобайас Харрис
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