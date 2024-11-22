Кейд Каннингем получил травму бедра в матче с «Шарлотт»

Кейд Каннингем не смог доиграть матч с «Шарлотт» из-за повреждения.

Лидер «Детройта » неудачно приземлился после фола за 48 секунд до конца четвертой четверти.

Каннингем остался в игре и реализовал оба штрафных броска, прежде чем покинуть площадку. «Пистонс» уступили «Хорнетс» в овертайме со счетом 121:123.

«Детройт» не сообщал о состоянии плеймейкера после игры. В его активе сегодня 27 очков и 10 передач.