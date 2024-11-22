Кейд Каннингем получил травму бедра в матче с «Шарлотт»
Кейд Каннингем не смог доиграть матч с «Шарлотт» из-за повреждения.
Лидер «Детройта» неудачно приземлился после фола за 48 секунд до конца четвертой четверти.
Каннингем остался в игре и реализовал оба штрафных броска, прежде чем покинуть площадку. «Пистонс» уступили «Хорнетс» в овертайме со счетом 121:123.
«Детройт» не сообщал о состоянии плеймейкера после игры. В его активе сегодня 27 очков и 10 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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