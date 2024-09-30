Джабари Паркер: «НБА больше не является главной частью моей жизни. Хочу просто делать то, что имеет значение»
Форвард проведет второй сезон в «Барселоне».
«Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Рад, что мне не нужно оглядываться в поисках временных решений, временных мест работы. Продление на 2 года было лучшим решением, многие из парней вернутся в команду. Я часто менял клубы и хотел остаться на месте, помочь побеждать.
НБА больше не является главной частью моей жизни. Хочу просто делать то, что имеет значение. В данный момент это означает игру за «Барселону» и победу в чемпионате.
Я больше не ввязываюсь в политику. Раньше мной пользовались ради продвижения своей повестки и места в офисе. Теперь хочу иметь только личные взаимоотношения. Помогать людям индивидуально, менять их жизнь», – заключил Паркер.
Форвард провел 8 сезонов в НБА. Баскетболист не исключает возвращения в лигу, но не собирается концентрироваться на этом.
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