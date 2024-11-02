Эргин Атаман обратился к «Селтикс»: «Вы, ребята, никакие не чемпионы мира. Вы только чемпионы НБА»
Эргин Атаман обратился к чемпионам НБА «Селтикс».
По мнению Атамана, бостонские баскетболисты не имеют права именовать себя «чемпионами мира», как это обычно делают победители североамериканской лиги.
«Вы, ребята, никакие не чемпионы мира. Вы только чемпионы НБА.
Мы [«Панатинаикос»] – чемпионы Евролиги. Если хотите быть чемпионами мира, сыграйте с нами. Победите, и тогда ладно, вы будете чемпионами мира», – заявил турецкий тренер «Панатинаикоса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дионисиса Аравантиноса
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