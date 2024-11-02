Эргин Атаман обратился к «Селтикс»: «Вы, ребята, никакие не чемпионы мира. Вы только чемпионы НБА»

Эргин Атаман обратился к чемпионам НБА «Селтикс».

По мнению Атамана , бостонские баскетболисты не имеют права именовать себя «чемпионами мира», как это обычно делают победители североамериканской лиги.

«Вы, ребята, никакие не чемпионы мира. Вы только чемпионы НБА .

Мы [«Панатинаикос»] – чемпионы Евролиги . Если хотите быть чемпионами мира, сыграйте с нами. Победите, и тогда ладно, вы будете чемпионами мира», – заявил турецкий тренер «Панатинаикоса ».