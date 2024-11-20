«Итак, что ты умеешь?» Бен Симмонс исполнил «сквозняк» из трехсекундной зоны

Мяч не задел кольца после броска Бена Симмонса крюком.

Разыгрывающий «Бруклина » Бен Симмонс во время матча против «Шарлотт » исполнил забавный «сквозняк», бросая из трехсекундной зоны крюком.

«Итак, Бен Симмонс , что ты умеешь?» – произнес в это время комментатор.

Симмонс вышел в стартовой пятерке «Нетс» и завершил матч с 10 очками (5 из 8 с игры), 9 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и блок-шотом.