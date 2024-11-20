«Итак, что ты умеешь?» Бен Симмонс исполнил «сквозняк» из трехсекундной зоны
Мяч не задел кольца после броска Бена Симмонса крюком.
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс во время матча против «Шарлотт» исполнил забавный «сквозняк», бросая из трехсекундной зоны крюком.
«Итак, Бен Симмонс, что ты умеешь?» – произнес в это время комментатор.
Симмонс вышел в стартовой пятерке «Нетс» и завершил матч с 10 очками (5 из 8 с игры), 9 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и блок-шотом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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