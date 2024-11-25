Кэм Томас в шестой раз за сезон преодолел отметку в 30 очков. «Нетс» победили «Кингз» в гостях

«Нетс» победили «Кингз» в гостях – 108:103.

В составе «Бруклина » защитник Кэм Томас набрал 34 очка и 6 передач при 11 из 22 с игры и 8 из 11 с линии.

23-летний Томас в шестой раз за сезон преодолел отметку в 30 очков за матч. Его средняя результативность по итогам 16 игр – 24,8 очка.