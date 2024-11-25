Кэм Томас в шестой раз за сезон преодолел отметку в 30 очков. «Нетс» победили «Кингз» в гостях
«Нетс» победили «Кингз» в гостях – 108:103.
В составе «Бруклина» защитник Кэм Томас набрал 34 очка и 6 передач при 11 из 22 с игры и 8 из 11 с линии.
23-летний Томас в шестой раз за сезон преодолел отметку в 30 очков за матч. Его средняя результативность по итогам 16 игр – 24,8 очка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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