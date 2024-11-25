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Майк Браун едва не набросился на судью, когда на игроке «Кингз» не зафиксировали нарушение

Майк Браун эмоционально отреагировал на судейское решение.

Главный тренер «Сакраменто» едва не набросился на судью, когда на игроке его команды Колби Джонсе не зафиксировали нарушение в быстрой атаке. Броску защитника помешал Бен Симмонс.

Браун был наказан техническим. «Бруклин» победил 108:103.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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