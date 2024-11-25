Майк Браун едва не набросился на судью, когда на игроке «Кингз» не зафиксировали нарушение

Майк Браун эмоционально отреагировал на судейское решение.

Главный тренер «Сакраменто » едва не набросился на судью, когда на игроке его команды Колби Джонсе не зафиксировали нарушение в быстрой атаке. Броску защитника помешал Бен Симмонс.

Браун был наказан техническим. «Бруклин » победил 108:103.