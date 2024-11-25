Майк Браун едва не набросился на судью, когда на игроке «Кингз» не зафиксировали нарушение
Майк Браун эмоционально отреагировал на судейское решение.
Главный тренер «Сакраменто» едва не набросился на судью, когда на игроке его команды Колби Джонсе не зафиксировали нарушение в быстрой атаке. Броску защитника помешал Бен Симмонс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости