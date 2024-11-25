«Рокетс» предпочитают развитие молодого состава крупному обмену по ходу этого сезона (Стейн)

«Хьюстон» не торопится вносить радикальные изменения в состав.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Рокетс» предпочитают внутреннее развитие молодого состава крупному обмену по ходу этого сезона.

Ходят слухи, что «Хьюстон» проявляет интерес к суперзвездами Кевину Дюрэнту и Яннису Адетокумбо. И хотя «Рокетс» следят за форвардами «Финикса» и «Милуоки», техасский клуб не настроен на проведение трейда в ближайшее время.

«Хьюстон» идет 3-м на Западе с результатом 12-6.