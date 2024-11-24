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Инсайдер Марк Стейн: «Интерес «Рокетс» к Кевину Дюрэнту был изначально преувеличен»

«Хьюстон» не заинтересован в Кевине Дюрэнте.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«После обзора лиги за прошлое воскресенье, в котором я сообщил, что «Хьюстон» может стать потенциальным претендентом на форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо, мне передали, что интерес «Рокетс» к Кевину Дюрэнту был изначально преувеличен», – пишет Стейн.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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