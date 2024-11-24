Инсайдер Марк Стейн: «Интерес «Рокетс» к Кевину Дюрэнту был изначально преувеличен»
«Хьюстон» не заинтересован в Кевине Дюрэнте.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«После обзора лиги за прошлое воскресенье, в котором я сообщил, что «Хьюстон» может стать потенциальным претендентом на форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо, мне передали, что интерес «Рокетс» к Кевину Дюрэнту был изначально преувеличен», – пишет Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости