Марк Кьюбан о вовлеченности в баскетбольные операции «Мэвз»: «Не совсем то, чего ожидал, но больше не влияю на ежедневные решения»
Марк Кьюбан рассказал о том, как изменилась его роль в «Далласе».
Многолетний владелец «Мэверикс» недавно продал контрольный пакет акций клуба.
«Я не принимаю ежедневных решений. Теперь все это на Нико Харрисоне [генеральный менеджер]. Так все развивалось, такой сейчас расклад.
Это именно то, чего я ожидал? Если честно, нет. Но мы побеждаем, и дела идут хорошо. Меня это устраивает», – заявил Кьюбан.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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