Марк Кьюбан о вовлеченности в баскетбольные операции «Мэвз»: «Не совсем то, чего ожидал, но больше не влияю на ежедневные решения»

Марк Кьюбан рассказал о том, как изменилась его роль в «Далласе».

Многолетний владелец «Мэверикс» недавно продал контрольный пакет акций клуба.

«Я не принимаю ежедневных решений. Теперь все это на Нико Харрисоне [генеральный менеджер]. Так все развивалось, такой сейчас расклад.

Это именно то, чего я ожидал? Если честно, нет. Но мы побеждаем, и дела идут хорошо. Меня это устраивает», – заявил Кьюбан .