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Рик Брансон об уходе Джейлена из «Далласа»: «Я не вмешался, я принимал участие»

Рик Брансон прояснил ситуацию с уходом сына Джейлена из «Мэвс» в «Никс» в 2022-м.

«Давайте проясним: это было не «вмешательство родителей», это было мое вмешательство. И я не вмешался, я принимал участие.

Это мой сын. Я в первую очередь тренер. Ну, я в первую очередь отец, а потом уже тренер. Я понимаю этот бизнес. Марк Кьюбан, Рик Карлайл, Джейсон Кидд любят его. Они много сделали для него. Это было бизнес-решение с их стороны, и мы его приняли.

Они хотели, чтобы он вышел на рынок свободных агентов, чего я бы тоже хотел, чтобы посмотреть, получит ли он средний уровень или 55. И тогда они могли повторить предложение, или что-то еще. Это бизнес-решение, и я это знал. Я слишком долго в этом бизнесе, чтобы не понимать его.

Что касается слова Кьюбана о вмешательстве родителей, мне это не особо понравилось, потому что я играл в этой лиге. Я понимаю, как это работает. Но я не держу обиды на него. Он выполняет свою работу, а моя работа – защищать Джейлена, и точка. Я уверен, Кьюбан сделал бы то же самое для своих детей», – рассказал Рик Брансон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Roommates Show
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logoМарк Кьюбан
logoДжейлен Брансон
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