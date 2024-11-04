Иск бывшего генменеджера Донни Нельсона к «Мэверикс» отклонен без возможности повторного рассмотрения
«Даллас» избежал судебного разбирательства.
Бывший генеральный менеджер «Мэверикс» Донни Нельсон утверждал, что Марк Кьюбан уволил его в отместку за сообщение о сексуальных домогательствах одного из руководителей клуба Джейсона Лутина к 20-летнему племяннику Нельсона.
Кроме того, Нельсон заявлял, что Кьюбан предлагал ему 52 миллиона долларов за отзыв иска о неправомерном увольнении и подписание заявления о неразглашении.
По документам окружного суда, дело закрыто без возможности повторного рассмотрения. Судебный процесс должен был начаться в декабре.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Тима Макмэна
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