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Иск бывшего генменеджера Донни Нельсона к «Мэверикс» отклонен без возможности повторного рассмотрения

«Даллас» избежал судебного разбирательства.

Бывший генеральный менеджер «Мэверикс» Донни Нельсон утверждал, что Марк Кьюбан уволил его в отместку за сообщение о сексуальных домогательствах одного из руководителей клуба Джейсона Лутина к 20-летнему племяннику Нельсона.

Кроме того, Нельсон заявлял, что Кьюбан предлагал ему 52 миллиона долларов за отзыв иска о неправомерном увольнении и подписание заявления о неразглашении.

По документам окружного суда, дело закрыто без возможности повторного рассмотрения. Судебный процесс должен был начаться в декабре.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Тима Макмэна
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Донни Нельсон
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