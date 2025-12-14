Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
Основной игрок «Орландо» получил травму.
Основной разыгрывающий «Мэджик» Джейлен Саггс травмировал левое бедро в третьей четверти полуфинала Кубка НБА с «Никс» (120:132).
В первой половине встречи Саггс набрал 25 очков (всего на его счету 26 очков и 7 передач).
«Не знаю, что случилось. Будем разбираться.
Это самое обидное, что может случиться. Очень хотел остаться со своими парнями и продолжить борьбу. Но уже просто не мог», – признался баскетболист.
После возвращения в Орландо Джейлен пройдет обследование, которое покажет, как долго он будет восстанавливаться.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
