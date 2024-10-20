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Марк Кьюбан: «Леброн, тебе пора уходить. Я устал от тебя»

Марк Кьюбан в шутку сказал, что Леброну Джеймсу пора завершать карьеру.

«Да, Леброн, тебе пора уходить. Я устал от тебя.

Он все еще очень хорош. Он играет за «Лейкерс», за нашего принципиального соперника. Так что ему пора завершать карьеру», – заявил миноритарный владелец «Далласа» в интервью TMZ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
logoЛеброн Джеймс
logoДаллас
logoЛейкерс
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logoМарк Кьюбан
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