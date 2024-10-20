Марк Кьюбан: «Леброн, тебе пора уходить. Я устал от тебя»

Марк Кьюбан в шутку сказал, что Леброну Джеймсу пора завершать карьеру.

«Да, Леброн , тебе пора уходить. Я устал от тебя.

Он все еще очень хорош. Он играет за «Лейкерс », за нашего принципиального соперника. Так что ему пора завершать карьеру», – заявил миноритарный владелец «Далласа » в интервью TMZ.