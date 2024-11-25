НБА запретила Марку Кьюбану сидеть рядом со скамейкой «Мэверикс» во время выездных матчей
Марку Кьюбану придется искать новые места на арене.
После продажи бизнесменом большей части своей доли в «Мэверикс» лига больше не позволяет ему сидеть рядом с командой во время выездных матчей.
«НБА стала очень и очень мелочной и сказала, что я больше не могу сидеть за скамейкой», – сказал Кьюбан в интервью инсайдеру Марку Стейну.
Кьюбан признал, что его нахождение за скамейкой запасных «Далласа» было нарушением правил лиги на протяжении всего срока его полномочий в качестве мажоритарного владельца. И теперь, когда его роль в организации стала менее значительной, НБА воспользовалась шансом положить этому конец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости