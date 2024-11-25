НБА запретила Марку Кьюбану сидеть рядом со скамейкой «Мэверикс» во время выездных матчей

Марку Кьюбану придется искать новые места на арене.

После продажи бизнесменом большей части своей доли в «Мэверикс» лига больше не позволяет ему сидеть рядом с командой во время выездных матчей.

«НБА стала очень и очень мелочной и сказала, что я больше не могу сидеть за скамейкой», – сказал Кьюбан в интервью инсайдеру Марку Стейну.

Кьюбан признал, что его нахождение за скамейкой запасных «Далласа » было нарушением правил лиги на протяжении всего срока его полномочий в качестве мажоритарного владельца. И теперь, когда его роль в организации стала менее значительной, НБА воспользовалась шансом положить этому конец.