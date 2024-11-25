Джимми Батлер набрал рекордные для себя в сезоне 33 очка в победном матче с «Далласом»
«Майами» победил «Даллас» в овертайме – 123:118.
В составе «Хит» Джимми Батлер набрал рекордные для себя в сезоне 33 очка при 11 из 17 с игры и 11 из 16 с линии.
На счету Батлера также 9 подборов, 6 передач, 1 перехват и 2 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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