Джейлен Саггс избежал серьезной травмы и готов сыграть против «Шарлотт»
Джейлен Саггс готов выйти на площадку.
Защитник «Мэджик» не значится в списке травмированных перед запланированной на понедельник встречей с «Хорнетс».
Саггс отыграл всего 9 минут во время субботней победы над «Пистонс», прежде чем получил повреждение мышцы задней поверхности бедра левой ноги.
Средние показатели Саггса в нынешнем сезоне – 14,7 очка, 4,4 подбора, 3,6 передачи, 1,4 перехвата и 1,2 блок-шота за 29 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS Sports
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