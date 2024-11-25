Джейлен Саггс избежал серьезной травмы и готов сыграть против «Шарлотт»

Джейлен Саггс готов выйти на площадку.

Защитник «Мэджик» не значится в списке травмированных перед запланированной на понедельник встречей с «Хорнетс».

Саггс отыграл всего 9 минут во время субботней победы над «Пистонс», прежде чем получил повреждение мышцы задней поверхности бедра левой ноги.

Средние показатели Саггса в нынешнем сезоне – 14,7 очка, 4,4 подбора, 3,6 передачи, 1,4 перехвата и 1,2 блок-шота за 29 минут.