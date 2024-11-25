Усман Дженг из «Оклахомы» пропустит 3-4 недели с переломом пальца
Передняя линия «Тандер» понесла еще одну потерю.
Форвард Усман Дженг пропустит от 3 до 4 недель из-за перелома безымянного пальца правой руки.
Дженг в нынешнем сезоне в среднем набирает 3,5 очка и 2,6 подбора за 11,6 минуты на площадке.
Недавно «Оклахома» вернула в состав бигмена Айзейю Хартенштайна, который восстановился после перелома руки. Ожидается, что центровой Чет Холмгрен пропустит несколько недель из-за травмы бедра.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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