Усман Дженг из «Оклахомы» пропустит 3-4 недели с переломом пальца

Передняя линия «Тандер» понесла еще одну потерю.

Форвард Усман Дженг пропустит от 3 до 4 недель из-за перелома безымянного пальца правой руки.

Дженг в нынешнем сезоне в среднем набирает 3,5 очка и 2,6 подбора за 11,6 минуты на площадке.

Недавно «Оклахома» вернула в состав бигмена Айзейю Хартенштайна, который восстановился после перелома руки. Ожидается, что центровой Чет Холмгрен пропустит несколько недель из-за травмы бедра.