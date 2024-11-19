Виктор Вембаньяма пропустит матч против «Оклахомы» из-за травмы

Виктор Вембаньяма продолжает восстанавливаться от травмы.

Звездный центровой «Сан-Антонио » пропустит сегодняшний домашний матч против лидера Западной конференции «Оклахомы» из-за ушиба правого колена.

Участие в матче защитника «Сперс» Девина Васселла находится под вопросом из-за боли в левом колене.