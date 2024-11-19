0

Виктор Вембаньяма пропустит матч против «Оклахомы» из-за травмы

Виктор Вембаньяма продолжает восстанавливаться от травмы.

Звездный центровой «Сан-Антонио» пропустит сегодняшний домашний матч против лидера Западной конференции «Оклахомы» из-за ушиба правого колена.

Участие в матче защитника «Сперс» Девина Васселла находится под вопросом из-за боли в левом колене.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Мэтью Тайнана в соцсети X
logoВиктор Вембаньяма
logoДевин Васселл
травмы
logoСан-Антонио
logoОклахома-Сити
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дайсон Дэниэлс с большим отрывом лидирует по количеству касаний мяча при игре в защите
917 ноября, 19:27
«Буду разумным». Виктор Вембаньяма пропустил матч с «Далласом», оценив состояние колена
17 ноября, 04:45
Виктор Вембаньяма может пропустить матч с «Далласом» из-за ушиба колена
16 ноября, 19:11
«Он играет на уровне MVP». Чендлер Парсонс считает, что Энтони Дэвис лучше в обороне, чем Виктор Вембаньяма
116 ноября, 15:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бостон» попытается прервать победную серию «Кливленда», «Сан-Антонио» сразится с «Оклахомой» и другие матчи
1922 минуты назад
НБА подтвердила заступ у Янниса Адетокумбо в концовке матча против «Хьюстона»
144 минуты назадФото
«Кливленд» идет на 2-м месте в истории НБА по количеству очков в среднем за владение
1сегодня, 20:05
«Он понимал, насколько важно для болельщиков увидеть его игру». Стэйси Кинг рассказал, что Майкл Джордан не пропускал матчи, даже в предсезонке
5сегодня, 18:23
«Я обыграл тебя один на один, так что молчи». Джимми Батлер и Тайлер Хирро поспорили, кто лучший скорер
3сегодня, 17:48Видео
Тайриз Макси раскритиковал Джоэла Эмбиида на командном собрании
17сегодня, 17:29
Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин должен быть дисквалифицирован на длительный период времени»
4сегодня, 16:42
«Все испортил Брон». Иман Шамперт обвинил Леброна Джеймса в том, что звезды стремятся объединяться
36сегодня, 16:31
Адам Сильвер о низких рейтингах: «В этом году мы соперничали с Мировой серией и выборами президента»
2сегодня, 16:15
Джоэл Эмбиид: «Джимми Батлер – вероятно, лучший игрок в НБА»
11сегодня, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
Гокче Дайи – новый генеральный менеджер «Анадолу Эфеса»
23 минуты назад
«Слишком поздно». Джулиус Рэндл отреагировал на заявление НБА о пробежке перед победным броском
357 минут назад
Никола Йокич пропустит третий матч подряд по личным причинам
4сегодня, 20:13
Натан Марцион: «Примечательно, насколько больше разговоров о слухах об обмене Янниса, чем об обмене Эмбиида»
сегодня, 19:55
Шэмс Чарания: «Бронни Джеймс не является обычным игроком G-лиги»
3сегодня, 19:32
Скотти Барнс и Брюс Браун оделись на матч против «Индианы» как ковбои
2сегодня, 19:10Фото
Сергей Елевич: «У сборной России очень приличный уровень и без международной арены»
1сегодня, 18:52
Шэмс Чарания: «Лейкерс» активно ищут бигмена»
8сегодня, 18:40
«Бруклин» готов обменять Кэма Томаса
8сегодня, 17:59
Многие команды НБА проявляют интерес к Якобу Пелтлю
6сегодня, 16:01