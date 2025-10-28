  • Спортс
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб набрали 182 очка за первые три игры сезона. Это лучший показатель для стартовой задней линии за последние 50 лет

Молодые защитники «Филадельфии» показывают уникальную статистику.

В прошлом сезоне «Сиксерс» потратили месяц и 15 игр, чтобы добыть 3 победы. В этом году им хватило 6 дней и 3 матчей, и в основном они добились этого усилиями Тайриза Макси и новичка Ви Джей Эджкомба

Дуэт набрал в сумме 182 очка – это лучший показатель для стартовой задней линии за первые три игры команды в сезоне с тех пор, как подобная статистика стала отслеживаться в 1970/71 годах, согласно данным ESPN Research.

В сегодняшней победной встрече с «Орландо» (136:124) Макси принес своей команде 43 очка, Эджкомб добавил 26.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
