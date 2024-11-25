Литва и Сербия отобрались на Евробаскет-2025

Определились два участника Евробаскета-2025.

Сборные Литвы и Сербии по итогам второго отборочного «окна» стали первыми командами, прошедшими отбор на турнир.

Финальное «окно» квалификации запланировано на февраль 2025 года. После его завершения определятся еще 18 сборных, которые поедут на ЧЕ.

Кипр, Финляндия, Польша и Латвия автоматически прошли в финальный раунд как хозяева Евробаскета-2025.