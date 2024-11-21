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Евробаскет-2025. Квалификация. Северная Македония встретится с Литвой, Дания сыграет с Сербией и другие матчи

Сегодня состоятся 8 матчей квалификационного этапа Евробаскета-2025.

Северная Македония встретится с Литвой, Дания сыграет с Сербией.

Евробаскет-2025

Квалификация

Группа Е

Положение команд: Франция – 2-0, Босния и Герцеговина – 1-1, Хорватия – 1-1, Кипр – 0-2.

Группа F

Положение команд: Греция – 2-0, Чехия – 1-1, Великобритания – 1-1, Нидерланды – 0-2.

Группа G

Положение команд: Сербия – 2-0, Дания – 1-1, Финляндия – 1-1, Грузия – 0-2.

Группа H

Положение команд: Эстония – 2-0, Литва – 1-1, Северная Македония – 1-1, Польша – 0-2.

Группа A

Положение команд: Словения – 2-0, Израиль – 1-1, Португалия – 1-1, Украина – 0-2.

Группа B

Положение команд: Италия – 2-0, Турция – 1-1, Исландия – 1-1, Венгрия – 0-2.

Группа C

Положение команд: Бельгия – 2-0, Латвия – 2-0, Испания – 0-2, Словакия – 0-2.

Группа D

Положение команд: Германия – 1-1, Черногория – 1-1, Болгария – 1-1, Швеция – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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