Евробаскет-2025. Литва сыграет с Северной Македонией, Греция примет Великобританию и другие матчи
Литва встретится с Северной Македонией. Греция попробует дома отыграться за поражение от Великобритании. Сербия встретится с Данией.
Квалификация
Группа Е
Положение команд: Франция – 3-0, Хорватия – 2-1, Босния и Герцеговина – 1-2, Кипр – 0-3.
Группа F
Положение команд: Греция – 2-1, Чехия – 2-1, Великобритания – 2-1, Нидерланды – 0-3.
Группа G
Положение команд: Сербия – 3-0, Дания – 1-2, Грузия – 1-2, Финляндия – 1-2.
Группа H
Положение команд: Эстония – 3-0, Литва – 2-1, Северная Македония – 1-2, Польша – 0-3.
Группа A
Положение команд: Словения – 2-1, Португалия – 2-1, Израиль – 2-1, Украина – 0-3.
Группа B
Положение команд: Италия – 3-0, Турция – 2-1, Исландия – 1-2, Венгрия – 0-3.
Группа C
Положение команд: Латвия – 3-0, Бельгия – 2-1, Испания – 1-2, Словакия – 0-3.
Группа D
Положение команд: Швеция – 2-1, Черногория – 2-1, Болгария – 1-2, Германия – 1-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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