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Ненад Димитриевич набрал 43 очка и получил травму в матче против Литвы. Игрока унесли с площадки

Ненада Димитриевича унесли с площадки из-за травмы.

Защитник сборной Северной Македонии был вынужден покинуть площадку из-за травмы в матче отборочного турнира Евробаскета-2025 против Литвы (72:94).

За 6:02 до конца четвертой четверти Димитриевич получил травму, набрав свое 43-е очко в проходе. Игрок неудачно приземлился и закричал от боли, схватившись за колено. Сотрудники сборной унесли защитника с площадки на руках.

Димитриевич завершил матч с 43 очками (16 из 30 с игры, 7 из 15 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 4 подборами и 6 передачами.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Ненад Димитриевич
Баскетбол - фото
травмы
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