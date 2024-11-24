  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Александр Хоменко о Кубке Дружбы: «Главной задачей было поиграть и вспомнить то, что было летом»
0

Александр Хоменко о Кубке Дружбы: «Главной задачей было поиграть и вспомнить то, что было летом»

Александр Хоменко поделился впечатлениями от Кубка Дружбы.

«Сменил обстановку. Понятно, что уровень команд не тот. Главной задачей было поиграть, наиграть связи, вспомнить то, что было летом, чтобы быть в тонусе.

В матче с Тунисом сами очень плохо играли. Так что, не сказал бы, что супер команда. В любом случае хорошо, что играем. Чтобы у сборной была смена, нужно собираться, тренироваться.

Если завтра начинается квалификация Евробаскета, попадем на Европу?

Никто не знает. Надо сыграть, чтобы узнать», – сказал разыгрывающий сборной России.

В воскресенье сборная России разгромила команду Ливии со счетом 108:60 и стала победителем Кубка Дружбы, который проходил в Москве. 22 ноября хозяева обыграли Тунис в овертайме со счетом 81:73.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoсборная России
товарищеские матчи
logoсборная Туниса
Александр Хоменко
Сборная Ливии
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Мартюк о сборной России: «Дайте нам чуть больше времени и тренировок – и мы будем на высоте»
57 минут назад
Антон Астапкович – MVP Кубка Дружбы
сегодня, 16:00Фото
Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»
сегодня, 15:49
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России разгромила команду Ливии и выиграла товарищеский турнир
15сегодня, 14:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бостон» примет «Миннесоту», «Майами» сыграет с «Далласом» и другие матчи
326 минут назад
Евробаскет-2025. Литва сыграет с Северной Македонией, Греция принимает Великобританию и другие матчи
27 минут назадLive
Антон Астапкович – MVP Кубка Дружбы
сегодня, 16:00Фото
Пол Пирс: «Джеймс Харден прошел путь от одного из лучших скореров в истории до одного из лучших распасовщиков»
7сегодня, 15:42
Кевин Гарнетт: «Далтон Кнехт – новичок года»
7сегодня, 14:54
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России разгромила команду Ливии и выиграла товарищеский турнир
15сегодня, 14:45
Зайон Уильямсон прекратил сотрудничество с агентством CAA, потому что хочет перейти в «Нью-Йорк»
20сегодня, 14:34
Алонзо Моурнинг: «Зака Иди ждет отличная карьера»
сегодня, 14:29
Тони Аллен: «Нет ничего приятнее, чем обыграть Дока Риверса»
сегодня, 13:48
«Монако» и Вассилис Спанулис согласовали условия контракта
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Это намного больше моего ограничения». Виктор Вембаньяма удивился, что сыграл 35 минут в матче против «Голден Стэйт»
4 минуты назад
Инсайдер Джейк Фишер: «Йонас Валанчюнас определенно доступен для обмена»
32 минуты назад
Андрей Мартюк о сборной России: «Дайте нам чуть больше времени и тренировок – и мы будем на высоте»
57 минут назад
Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»
сегодня, 15:49
Михаил Дулкай о Егоре Демине: «Российский игрок входит в Топ-10 драфта — это супер»
сегодня, 14:24
Брюс Браун болельщикам, которые усомнились в его желании играть за «Торонто»: «Я хочу играть здесь, в прошлом сезоне я играл на одной ноге»
сегодня, 14:18
Си Джей Макколлум надеется вернуться в понедельник в матче против «Индианы»
2сегодня, 14:03
Майк Джеймс: «Надеюсь, что Евролига станет полностью закрытой»
сегодня, 13:59
Антон Астапкович о матче против Туниса: «Надо упасть на самое дно, чтобы оттолкнуться»
1сегодня, 12:06
Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «Ожидаем скорого возвращения Джонатана Мотли»
сегодня, 10:59