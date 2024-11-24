Александр Хоменко о Кубке Дружбы: «Главной задачей было поиграть и вспомнить то, что было летом»

Александр Хоменко поделился впечатлениями от Кубка Дружбы.

«Сменил обстановку. Понятно, что уровень команд не тот. Главной задачей было поиграть, наиграть связи, вспомнить то, что было летом, чтобы быть в тонусе.

В матче с Тунисом сами очень плохо играли. Так что, не сказал бы, что супер команда. В любом случае хорошо, что играем. Чтобы у сборной была смена, нужно собираться, тренироваться.

Если завтра начинается квалификация Евробаскета, попадем на Европу?

Никто не знает. Надо сыграть, чтобы узнать», – сказал разыгрывающий сборной России.

В воскресенье сборная России разгромила команду Ливии со счетом 108:60 и стала победителем Кубка Дружбы, который проходил в Москве. 22 ноября хозяева обыграли Тунис в овертайме со счетом 81:73.