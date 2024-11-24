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Сергей Елевич о сборной Ливии: «Хотелось увидеть более высокий уровень у соперника»

Сергей Елевич поделился впечатлениями от матча сборной России против Ливии.

«Слабый, очень слабый соперник. Нельзя даже с кем‑то особо и сравнить. Да, конечно, Ливия посильнее той Колумбии, которая была на Кубке Дружбы в Перми летом, но все же это слабая команда. И в целом не с чем сравнить, чтобы сделать какой‑то анализ. Никакой пищи для размышлений.

Но мы играем с тем, кого привезли, с тем, с кем можем играть на данный момент. Не вижу ничего плохого в этом, но хотелось увидеть более высокий уровень у соперника. К сожалению, нет тут ожидаемого уровня. Наша сборная просто на голову сильнее команды Ливии», — сказал заслуженный тренер России.

В воскресенье сборная России обыграла команду Ливии (108:60) и стала победителем Кубка Дружбы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
Сборная Ливии
Сергей Елевич
товарищеские матчи
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