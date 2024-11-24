Сергей Моня: «Нам сейчас не так важно, с кем играть, главное играть»

Сергей Моня назвал важными матчи сборной России против команд Туниса и Ливии.

«Очень здорово, что этот турнир состоялся, для нас эти игры были очень полезными. Нам сейчас не так важно, с кем играть, главное играть.

Первый матч был очень нервным, сборная Туниса здорово сыграла, но во втором ребята выглядели уже более уверенно. Спасибо соперникам, которые к нам приезжают и играют», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр.

В воскресенье сборная России выиграла товарищеский турнир Кубок Дружбы с участием команд Туниса и Ливии.