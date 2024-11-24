Андрей Мартюк о сборной России: «Дайте нам чуть больше времени и тренировок – и мы будем на высоте»

Андрей Мартюк оценил выступление сборной России в Кубке Дружбы.

«Уровень на высоте, можно так сказать, но толком ненаигранные, под небольшой нагрузкой, всего две тренировки. Дайте нам чуть больше времени и тренировок – и мы будем на высоте.

В начале игры с Тунисом было много суеты, все друг другу хотели скинуть передачу, никто не брал на себя инициативу, и получилось так, что упустили игру. Потом, когда начали играть чуть проще, брать игру на себя индивидуально, все стало хорошо и выиграли. Во втором матче уже стало чуть легче из-за того, что уже лучше понимаем друг друга и уже более-менее наиграны.

Представь, что Россия участвует в квалификации Евробаскета. Попадаем этим составом или нет?

Да, попадаем», – ответил центровой сборной России.

В воскресенье сборная России разгромила команду Ливии со счетом 108:60 и стала победителем Кубка Дружбы, который проходил в Москве. 22 ноября хозяева обыграли Тунис в овертайме со счетом 81:73.