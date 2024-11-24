Грант Уильямс выбыл до конца сезона из-за разрыва связки
Грант Уильямс, как ожидается, пропустит остаток сезона.
Форвард «Шарлотт» получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и, как ожидается, выбыл до конца сезона.
Уильямс травмировался в конце субботнего матча против «Милуоки». Во время прохода к кольцу в четвертой четверти игрок рухнул на паркет, когда его правая нога подкосилась. Партнеры по команде помогли Уильямсу добраться до раздевалки.
Уильямс сыграл во всех 16 матчах «Хорнетс» в этом сезоне, набирая в среднем 10,4 очка, 5,1 подбора и 2,3 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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