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Мать Купера Флэгга: «Если ты лучший игрок в зале – ищи другой зал. Так было всю его жизнь»

Купер Флэгг – фаворит на 1-й номер драфта-2025 НБА.

«Мы всегда руководствовались философией, что если ты лучший игрок в зале – ищи другой зал. Так было всю его жизнь», – рассказала мать Купера Флэгга Келли.

Молодой баскетболист восхищается игрой Кевина Дюрэнта и любит состав «Голден Стэйт» 2017 года. Также он перенимает черты у Лэрри Берда.

«Его видение поля было нереальным. Его пасы. Игра в нападении и защите. Он делал все.

Я всегда думал, что мне есть, что доказывать. Всегда использовал это ощущение для мотивации. Теперь мне хочется просто хорошо представлять свой штат Мэн», – рассказал Флэгг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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Купер Флэгг
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