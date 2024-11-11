Мать Купера Флэгга: «Если ты лучший игрок в зале – ищи другой зал. Так было всю его жизнь»
Купер Флэгг – фаворит на 1-й номер драфта-2025 НБА.
«Мы всегда руководствовались философией, что если ты лучший игрок в зале – ищи другой зал. Так было всю его жизнь», – рассказала мать Купера Флэгга Келли.
Молодой баскетболист восхищается игрой Кевина Дюрэнта и любит состав «Голден Стэйт» 2017 года. Также он перенимает черты у Лэрри Берда.
«Его видение поля было нереальным. Его пасы. Игра в нападении и защите. Он делал все.
Я всегда думал, что мне есть, что доказывать. Всегда использовал это ощущение для мотивации. Теперь мне хочется просто хорошо представлять свой штат Мэн», – рассказал Флэгг.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости