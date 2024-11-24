Антон Астапкович – MVP Кубка Дружбы

Антон Астапкович получил награду MVP Кубка Дружбы.

Форвард сборной России и ЦСКА был признан самым ценным игроком прошедшего товарищеского турнира в Москве.

Сборная России одержала две победы в двух матчах и стала победителем турнира. 22 ноября хозяева обыграли Тунис в овертайме со счетом 81:73, а сегодня разгромили Ливию – 108:60.

В матче против Туниса Астапкович отметился 19 очками, 7 передачами и 5 подборами. Сегодня форвард записал на свой счет 16 очков, 6 подборов и 4 передачи.