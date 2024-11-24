Антон Астапкович – MVP Кубка Дружбы
Антон Астапкович получил награду MVP Кубка Дружбы.
Форвард сборной России и ЦСКА был признан самым ценным игроком прошедшего товарищеского турнира в Москве.
Сборная России одержала две победы в двух матчах и стала победителем турнира. 22 ноября хозяева обыграли Тунис в овертайме со счетом 81:73, а сегодня разгромили Ливию – 108:60.
В матче против Туниса Астапкович отметился 19 очками, 7 передачами и 5 подборами. Сегодня форвард записал на свой счет 16 очков, 6 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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