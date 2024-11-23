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На спине Зайона Уильямсона появилась большая татуировка

Зайон Уильямсон показал новую татуировку.

Крупный рисунок украшает всю спину форварда «Нового Орлеана».

Уильямсон не играет из-за травмы бедра, он выбыл на неопределенный срок.

Фото: inkednba

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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