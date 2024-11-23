Зайон Уильямсон прекратил сотрудничество с агентством CAA. «Пеликанс» в теории могут отказаться от форварда в межсезонье-2025

Зайон Уильямсон решил расстаться с представлявшим его агентством .

Форвард «Пеликанс» и Creative Arts Agency прекратили сотрудничество, при этом ситуация с контрактом звездного баскетболиста находится под вопросом из-за его проблем со здоровьем.

24-летний Уильямсон – двукратный участник Матча всех звезд, который провел всего шесть игр в новом сезоне из-за проблем с мышцей бедра и пропустил более половины матчей с тех пор, как «Новый Орлеан» выбрал его под первым номером в 2019 году.

Уильямсон подписал 5-летний контракт на сумму 197 миллионов долларов в 2022 году, который вступил в силу в сезоне-23/24. При этом последние три года контракта не гарантированы, поскольку Зайон принял участие только в 29 матчах в сезоне-22/23, что привело к активации специального пункта в соглашении.

У «Пеликанс» есть право отказаться от Уильямсона после этого сезона без каких-либо финансовых последствий.

Также у Уильямсона есть возможность снова получить гарантированные части своей зарплаты или ее всю при достижении определенных обговоренных условий по его физической форме и количеству проведенных матчей. На данный момент баскетболист выбыл на неопределенный срок.

Контракт Уильямсона на сезон-25/26 будет гарантирован на 100 процентов, если только он не будет расторгнут до 15 июля 2025 года.