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Антон Астапкович о матче против Туниса: «Надо упасть на самое дно, чтобы оттолкнуться»

Антон Астапкович стал лидером сборной в первом матче Кубка Дружбы.

На счету форварда ЦСКА 19 очков, 5 подборов и 7 передач.

«Скорее всего, недочеты в игре можно объяснить тем, что мы собрались очень резко, неожиданно, и полностью провели тренировку «пять на пять» только вчера. По сути в матче с Тунисом у нас была первая полноценная игровая тренировка. Команда Туниса более сыграна, в таком составе они выиграли свой континентальный Кубок. Нам же действительно не хватало сыгранности и понимания друг друга. Было заметно: кто с кем играет, тот лучше выглядит во взаимодействиях друг с другом. Поодиночке было тяжелее, но все приходит с наигранностью, через тренировочный процесс.

Я не могу сказать, что взял на себя роль лидера. Просто в какой-то момент, когда было «-10», ребята, наверное, поняли, что, может, уже хватит, надо чуть-чуть успокоиться. Несколько промазанных лэй-апов за семь минут до конца четвертой четверти, наверное, немного нас подбили, но мы вернулись в тот момент, когда лидеры просели и вышли другие игроки, которые помогли. Мне запомнилось, что Саня Щербенев вышел и взял мяч на себя. Владислав Емченко начал работать в защите, Саша Хоменко забил важную «трешку», Андрей Лопатин начал забивать дальние… Может, надо упасть на самое дно, чтобы оттолкнуться – не знаю, но могу сказать, что было неожиданно тяжело. Мы посмотрим видео игры и разберем ошибки, хотя я могу повторить, что многие ошибки идут от сыгранности, ведь все приехали на сбор в разных состояниях и пытались выровнять игру», – прокомментировал выступление национальной команды Астапкович.

Соперники также отметили игру форварда.

«То, как против нас сыграл игрок московского ЦСКА Антон Астапкович, было великолепным опытом для нас», – заявил главный тренер Мари Мехди.

«Больше всего меня впечатлил Антон Астапкович – он принял много правильных и грамотных решений, и вообще, вся сборная России показала, как эффективно играет сообща», – добавил форвард Туниса Омари Абеда.

Сегодня Россия встречается с Ливией.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт РФБ
logoсборная России
товарищеские матчи
Александр Щербенев
Александр Хоменко
Андрей Лопатин
logoсборная Туниса
Владислав Емченко
logoАнтон Астапкович
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