Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России встретится с командой Ливии
Сегодня состоится третий матч международного турнира Fonbet Кубок Дружбы.
Россия сыграет с Ливией.
В турнире принимают участие национальные мужские сборные России, Туниса и Ливии. Матчи проходят на арене «Баскет Холл» в Крылатском.
Fonbet Кубок Дружбы
Россия – Ливия
24 ноября. 16:00
Положение команд: Россия – 1-0, Тунис – 1-1, Ливия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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