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Андрей Кириленко: «Сборная России сделала много ошибок в матче против Туниса»

Андрей Кириленко заявил, что сборная России много ошибалась в матче с Тунисом.

- Все скептики ожидали приезд условной «Колумбии», а приехал соперник, который мог на последних секундах обыграть наших парней и залез в овертайм. Это серьезное испытание для нашей команды?

– Я не знаю, чего ждали скептики. Есть огромный стереотип, что теперь все будут, как Колумбия. Впервые за 30 лет была такая осечка. До этого даже никто не мог подумать, что такое возможно. Это наука для нас, будем внимательнее в процессе. Могут команды из других континентов так делать.

Но если убрать их за скобки, команды Венесуэлы и Туниса находятся на нашем уровне. Опять же, если убирать за скобки, что мы вне международного движения. Тунис на протяжении восьми лет брал Афробаскет, они — лидеры.

При всем этом мы сделали много ошибок в нашей игре. Могли спокойнее выигрывать, чем доводить до овертайма. Но это была отличная игра для наших ребят, проверка, мы доставали, забивали на последних секундах. Такие игры полезны и важны. Мы по ним соскучились, – сказал президент РФБ.

В пятницу сборная России обыграла в овертайме команду Туниса со счетом 81:73 в матче Кубка Дружбы в Москве.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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