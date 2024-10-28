Клэй Томпсон о Луке Дончиче: «С ним легко. Он великолепен»
Клэй Томпсон успешно встроился в новую команду.
Звездный защитник набирал 20,5 очка, 5 подборов и 2 перехвата в среднем в первых двух матчах, реализуя 50% трехочковых бросков (11 из 22 в общем). «Даллас» начал сезон с результатом 1-1, уступив «Финиксу» во второй игре.
«Для этого я здесь. Ради возможностей с отличными игроками и отличной организацией.
Мы можем использовать это поражение для роста, стать лучше, пока что все очень здорово.
Очень много возможностей для развития. Меня воодушевил уровень взаимопонимания и доверия и наш совместный потенциал.
С Лукой Дончичем легко. Он великолепен», – заключил новобранец «Мэверикс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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