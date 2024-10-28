Клэй Томпсон о Луке Дончиче: «С ним легко. Он великолепен»

Клэй Томпсон успешно встроился в новую команду.

Звездный защитник набирал 20,5 очка, 5 подборов и 2 перехвата в среднем в первых двух матчах, реализуя 50% трехочковых бросков (11 из 22 в общем). «Даллас » начал сезон с результатом 1-1, уступив «Финиксу » во второй игре.

«Для этого я здесь. Ради возможностей с отличными игроками и отличной организацией.

Мы можем использовать это поражение для роста, стать лучше, пока что все очень здорово.

Очень много возможностей для развития. Меня воодушевил уровень взаимопонимания и доверия и наш совместный потенциал.

С Лукой Дончичем легко. Он великолепен», – заключил новобранец «Мэверикс».