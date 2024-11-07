Лука Дончич о Клэе Томпсоне: «Не так просто сразу сыграться с новым партнером»
Клэй Томпсон адаптируется к выступлению за «Мэверикс».
Защитник набрал 13 очков и 6 подборов, реализовав 5 из 10 бросков с игры и 3 из 7 из-за дуги в победном матче против «Чикаго» (119:99).
«Мы все еще определяемся с взаимодействием на паркете. Не так просто сразу сыграться с новым партнером. Нам потребовалось время, чтобы сработаться с Кайри Ирвингом. Теперь нас трое в команде, нам нужно время, но это будет становиться все проще и проще», – заявил разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич.
Томпсон набирает 14,5 очка и 3,5 подбора при 39,1% трехочковых на старте чемпионата за новый клуб.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Луки Дончича, NBA TV в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости