Лука Дончич о Клэе Томпсоне: «Не так просто сразу сыграться с новым партнером»

Клэй Томпсон адаптируется к выступлению за «Мэверикс».

Защитник набрал 13 очков и 6 подборов, реализовав 5 из 10 бросков с игры и 3 из 7 из-за дуги в победном матче против «Чикаго » (119:99).

«Мы все еще определяемся с взаимодействием на паркете. Не так просто сразу сыграться с новым партнером. Нам потребовалось время, чтобы сработаться с Кайри Ирвингом . Теперь нас трое в команде, нам нужно время, но это будет становиться все проще и проще», – заявил разыгрывающий «Далласа » Лука Дончич .

Томпсон набирает 14,5 очка и 3,5 подбора при 39,1% трехочковых на старте чемпионата за новый клуб.