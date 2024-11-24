Владелец «Хапоэля Тель-Авив»: «Следующим летом кроме Евролиги будут другие варианты для европейских клубов, желающих инвестировать большие деньги»

Офер Яннай намекает на изменения в европейском баскетболе.

«У Евролиги проблемы с организацией. Владельцы не хотят видеть тех, кто хочет действительно соревноваться. Возможно, им более комфортно среди тех, кто не готов бороться.

Мы попробуем выиграть Еврокубок , но это один из самых сложных турниров. В прошлом сезоне мы проиграли, хотя вели на 23 очка в четвертьфинале, и ничего не могли поделать с этим.

Есть хорошие шансы, что следующим летом кроме Евролиги будут другие варианты для европейских клубов, желающих по-настоящему бороться и инвестировать большие деньги. Не думаю, что Евролига будет для нас единственной возможностью.

Хочу быть готовым для любых вариантов. С точки зрения команды, тренера и фанатской базы. Мы будем интересным партнером для конкурирующих лиг, а я считаю, что эта конкуренция грядет», – заявил владелец «Хапоэля Тель-Авив ».