Владелец «Хапоэля Тель-Авив»: «Следующим летом кроме Евролиги будут другие варианты для европейских клубов, желающих инвестировать большие деньги»
«У Евролиги проблемы с организацией. Владельцы не хотят видеть тех, кто хочет действительно соревноваться. Возможно, им более комфортно среди тех, кто не готов бороться.
Мы попробуем выиграть Еврокубок, но это один из самых сложных турниров. В прошлом сезоне мы проиграли, хотя вели на 23 очка в четвертьфинале, и ничего не могли поделать с этим.
Есть хорошие шансы, что следующим летом кроме Евролиги будут другие варианты для европейских клубов, желающих по-настоящему бороться и инвестировать большие деньги. Не думаю, что Евролига будет для нас единственной возможностью.
Хочу быть готовым для любых вариантов. С точки зрения команды, тренера и фанатской базы. Мы будем интересным партнером для конкурирующих лиг, а я считаю, что эта конкуренция грядет», – заявил владелец «Хапоэля Тель-Авив».
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