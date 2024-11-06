«Мне нужно принять решение». Патрик Беверли задумался о возвращении в НБА
«Эта неделя была для нас трудной, поскольку наш бигмен Джонатан Мотли неожиданно заявил, что больше не чувствует себя в безопасности, и покинул команду. Наш лучший бомбардир, лучший бигмен в Еврокубке захотел перейти в команду Евролиги из Сербии.
Так что мы оказались без бигмена. Разумеется, теперь меня спрашивают, что я буду делать. Звонили некоторые команды НБА, я не могу называть их. Звонили команды Евролиги, звонил мадридский «Реал» и пара других команд.
Я чувствую себя брошенным. Он знал, что я пришел в «Хапоэль», потому что он был здесь. Биг Мот – мой приятель, мы вместе играли за «Клипперс». Мы здесь были как Шак и Кобе, Стоктон и Мэлоун. Я пришел сюда, чтобы побеждать. Я пришел в определенную команду. Так что посмотрим.
Я много думал о том, что делать дальше. Вернуться в НБА? Если я вернусь в НБА, подведу ли я партнеров по команде? Это не в моем стиле. Мне нужно принять решение, и я приму правильное решение, как всегда», – заявил разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив».
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